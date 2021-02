Days Gone: l'open world di Sony Bend arriva su PC, è ufficiale!

Sony aveva preannunciato nei mesi scorsi di volersi aprire maggiormente ad altre piattaforme che non portassero il marchio PlayStation, e sembra che la compagnia voglia mantenere fede alla propria strategia: dopo l'arrivo di Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games, un'altra importante esclusiva first party di Sony si prepara a sbarcare su PC.

In una recente intervista pubblicata da GQ XF, Sony ha confermato ufficialmente che Days Gone, l'open world sviluppato da Bend Studio e pubblicato in esclusiva su PS4 nel 2019, sarà pubblicato in versione PC nel corso della primavera di quest'anno. Al momento non sono stati condivisi dettagli più specifici, ma tanto basterà a suscitare un certo clamore fra la community dei videgiocatori, con sempre più PC gamer che potranno finalmente provare alcuni dei prodotti che hanno determinato il successo di PlayStation 4.

Sembra che l'arrivo di Days Gone non rappresenti altro che l'inizio di una campagna di espansione che il colosso nipponico ha intenzione di fare nei confronti dell'utenza PC:

"Riguardo ai giochi PlayStation su PC? Stiamo preparando un'intera lista, e cominceremo con Days Gone questa primavera", sono infatti state le dichiarazioni dell'azienda nipponica.

Insomma, sembra che l'esperimento portato avanto con Horizon: Zero Dawn abbia infine portato i suoi frutti, ed abbia convinto Sony a perseguire il percorso tracciato con l'open world di Guerrilla, e proseguito con Death Stranding (sebbene in questo caso non si possa parlare di esclusiva first party).

