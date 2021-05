Days Gone, la patch 1.02 disponibile su PC: risolti i problemi con il mouse

Con una grande partenza su Steam per Days Gone, il team di sviluppo si dedica ora al supporto post lancio per la versione PC dell'open world ambientato in quel dell'Oregon.

In particolare, Bend Studio ha pubblicato quest'oggi - martedì 25 maggio - l'aggiornamento 1.02 di Days Gone, con il quale vengono introdotti alcuni fix. In particolare, la software house si è concentrata sull'ottimizzazione del sistema di controllo legato a mouse e tastiera. Il funzionamento del primo, in particolare, era stato criticato sotto diversi aspetti dalla community PC. Bend Studio ha tuttavia rapidamente recepito le criticità, provvedendo alla pubblicazione di un update dedicato.

Con la patch 1.02 di Days Gone, sono dunque risolti i problemi legati alla gestione della telecamera in-game tramite mouse. Inoltre, è stato risolto il problema che vedeva i giocatori percepire delle sorte di "aree cieche" durante l'utilizzo del mouse nel titolo. Questi gli unici cambiamenti apportati dall'aggiornamento, che si rivela dunque unicamente dedicato a tali precise problematiche.



Nel frattempo, si sono tuttavia levate alcune critiche da parte dei videogiocatori, con la community di appassionata ostile alla raccolta di dati da parte della versione PC di Days Gone, con quest'ultima che, ad esempio, tiene traccia dei pulsanti premuti dai giocatori e di altri dettagli.