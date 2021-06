Days Gone su PC: una mod permette di affrontare orde di quasi 700 non morti

La community di modder inizia ad attivarsi anche sulla versione PC di Days Gone, che ha appena accolto un'interessante mod che aumenta a dismisura il numero di infetti che fanno parte di un'orda.

Parliamo di Massive Challenging Hordes, la particolare mod che permette di incrementare sensibilmente il numero di zombi delle orde. Questo sistema non è stato ideato completamente da Aigmir, autore della mod, ma si basa su un meccanismo studiato dagli stessi sviluppatori e che prevede un numero massimo di nemici in ogni area della mappa. Questo significa che potremo modificare il quantitativo di zombi ma nei limiti imposti dagli sviluppatori e, ad esempio, l'area più affollata potrà essere il Monte Bailey con 670 infetti. Sembra però che tale limite si possa aggirare ed è possibile aumentare ulteriormente il numero di nemici a schermo.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra Massive Challenging Hordes in movimento, vi ricordiamo che la mod è completamente gratuita ed è possibile scaricarla tramite la sua pagina ufficiale su NexusMods, la quale contiene anche tutte le informazioni e i consigli su come effettuare l'installazione.

