Days Gone su PC: prime immagini e nuovi dettagli sui miglioramenti grafici

Dopo aver annunciato l'arrivo di Days Gone su PC, gli sviluppatori di Sony Bend si affacciano sulle pagine di Steam per pubblicare delle immagini ingame che illustrano le migliorie grafiche e le funzionalità aggiuntive della prossima versione del loro open world a tinte horror.

In questa sua nuova veste, l'avventura di Deacon St. John riproporrà tutti i contenuti della versione originaria commercializzata in esclusiva su PlayStation 4 nell'aprile del 2019, ma vanterà anche diverse migliorie e tante ottimizzazioni specifiche in aggiunta, ovviamente, alle modifiche e alle aggiunte apportate dagli update post-lancio.

Tra le numerose novità che accompagneranno l'ingresso di Days Gone su Steam, la sussidiaria statunitense dei PlayStation Studios cita il supporto ai monitor ultra-wide (con annesse modifiche all'interfaccia per adattarla al nuovo formato), il framerate sbloccato e, soprattutto, dei miglioramenti al comparto grafico.

Chi esplorerà l'Oregon post-apocalittico di Days Gone su PC avrà infatti modo di apprezzare un maggiore livello di dettaglio per le ambientazioni, un più ampio campo visivo, una "draw distance" più elevata e una vegetazione resa più ricca dall'aumento del fogliame.

L'uscita della nuova versione PC dell'ormai ex esclusiva PS4 è prevista in primavera su Steam: nel frattempo, eccovi la scheda completa con i requisiti minimi e raccomandati di Days Gone su PC.