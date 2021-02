Days Gone per PC: requisiti minimi e consigliati da Steam

Dopo l'annuncio dell'arrivo su PC questa primavera, Days Gone è comparso su Steam. Il gioco di Sony Bend non è ancora disponibile per il preordine, sulla pagine del prodotto troviamo però i requisiti minimi e consigliati.

Days Gone è un'avventura d'azione ambientata in un mondo aperto selvaggio e ostile, sorto dalle ceneri di una devastante pandemia globale. Calati nel ruolo di Deacon St. John, un motociclista randagio che corre sulle strade della morte, lottando giorno per giorno alla ricerca di un motivo per cui vivere.

Requisiti Minimi Days Gone PC

Richiede un processore e un sistema operativo 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-2500K 3.3GHz o AMD FX 6300 3.5GHz

Memoria: 8 GB RAM

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) o AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX Versione 11

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD e 16GB di RAM raccomandati

Days Gone Requisiti PC Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-4770K 3.5GHz o Ryzen 5 1500X 3.5GHz

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX Versione 11

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Al momento Days Gone per PC è privo di una data di lancio, Sony si è limitata a ribadire che il gioco uscirà in primavera, senza fornire ulteriori dettagli in merito. In futuro anche altre esclusive PlayStation arriveranno su PC, come confermato dal CEO Jim Ryan durante una recente intervista per GQ UK.