Days Gone su PC: l'ultimo video conferma la data d'uscita e illustra le funzioni inedite

Dalle pagine del PlayStation Blog, i ragazzi di Sony Bend pubblicano un nuovo video gameplay tratto dalla versione PC di Days Gone per confermarne la data di lancio e illustrarne le caratteristiche inedite.

Prima di delineare il quadro delle migliorie e delle aggiunte apportate nella trasposizione PC dell'action horror a mondo aperto, Kevin McAllister di Bend Studio ripercorre la storia del motociclista Deacon St. John per consentire all'utenza PC di familiarizzare con il setting narrativo del titolo.

Fatto questo dovuto preambolo, l'esponente della sussidiaria dei PlayStation Studios promette di offrire "un'esperienza unica con Days Gone su PC" grazie alle numerose funzionalità implementate in questa versione. Tra le innovazioni introdotte, McAllister cita ad esempio il supporto ai monitor 21:9 ultra-wide, e con esso la possibilità di riconfigurare l'interfaccia per adattarla al nuovo formato.

La versione PC di Days Gone vanterà anche un framerate sbloccato, orde composte da un massimo di 500 Furiosi e, sul fronte squisitamente grafico, delle opzioni aggiuntive per la personalizzazione visiva da utilizzare per tarare il livello di dettaglio, la distanza di visualizzazione del fogliame e tanto altro. Non mancherà poi il supporto ai controller originali o di terze parti, come pure al binomio mouse-tastiera. Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video e vi informiamo che Days Gone sarà disponibile su PC (Steam, Epic Games Store e altri negozi digitali) a partire dal 18 maggio 2021.