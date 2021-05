Days Gone, PC vs PS5: video confronto per l'open-world Bend Studio

Con un'ottima partenza su PC per Days Gone, l'ex esclusiva PlayStation 4 sembra aver trovato una nuova platea di appassionati pronti a salire a bordo della due ruote del protagonista Deacon St. John.

Dopo aver militato su PlayStation 4 per diversi anni, l'ultima produzione firmata dal team di Bend Studio raggiunge ora i lidi dell'universo videoludico PC. Il porting dell'open world ambientato in una versione post-apocalittica dell'Oregon statunitense si è dunque reso protagonista di un secondo debutto. Inevitabilmente, questo passaggio ha portato alla realizzazione di numerosi video confronti, volti a indagare l'entità dei miglioramenti apportati a Days Gone nel passaggio da console a PC.

Tra gli autori di tali filmati, troviamo anche l'ormai celebre El Analista de Bits, appassionato creatore di raffronti tecnici in campo videoludico. Con il video confronto che trovate a disposizione in apertura a questa news, in particolare, si confrontano la versione PC del gioco con la performance di Days Gone su PlayStation 5, con l'edizione PS4 supportata dalle feature di retrocompatibilità.



Con un PC attrezzato con una GPU Nvidia RTX 3080, Al Analista de Bits propone il gioco Bend Studio con risoluzione a 2160p, la medesima offerta da PS5 tramite tecnologia di checkboard. Sul fronte dei miglioramenti apportati, il porting include molte opzioni di personalizzazione, legate in particolare al FOV o alla regolazione dell'aberrazione cromatica. Nel passaggio al nuovo hardware, l'Oregon di Days Gone si dimostra più ricco, con una maggiore densità di vegetazione e di stelle nel cielo notturno. Anche l'illuminazione risulta migliorata, per quanto la rese delle ombre non sia sempre perfetta con l'incedere del ciclo giorno/notte. Complessivamente, l'autore del video confronto giudica il porting ben realizzato, dichiarandolo ad esempio superiore al lavoro svolto con il lancio di Horizon: Zero Dawn su PC.