Days Gone quanto pesa? Lo spazio occupato su PC dal gioco di Sony Bend

Days Gone esce oggi su PC, l'avventura di Deacon è disponibile su Steam e Epic Games Store e sono in molti a chiedersi quanto spazio libero su disco sia necessario per poter installare il gioco sul computer.

Lo spazio richiesto per l'installazione è pari a 70 GB, al netto di eventuali aggiornamenti futuri, gli sviluppatori inoltre consigliano di utilizzare una unità SSD, sebbene non si tratti di un requisito minimo ma solamente consigliato con l'obiettivo di velocizzare i caricamenti.

La versione PC di Days Gone non supporta DLSS e Ray Tracing ma godrà comunque di una serie di opzioni pensate appositamente per questa piattaforma tra cui il supporto per i monitor Ultra Wide 21:9, possibilità di modificare l'HUD e l'interfaccia, framerate sbloccato e opzioni per la personalizzazione visiva tra cui il livello di dettaglio, la distanza e tanto altro ancora. Presente la compatibilità con i principali controller oltre ovviamente a mouse e tastiera con comandi personalizzabili a seconda delle proprie esigenze.

Days Gone è stato pubblicato nella primavera del 2019 su PlayStation 4 riscuotendo un discreto successo ma apparentemente non così tanto da convincere Sony a produrre un sequel, Days Gone 2 non è stato approvato dal publisher ma chissà che il possibile successo della versione PC non possa convincere PlayStation Studios a dare un seguito all'avventura di Deacon.