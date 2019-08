Days Gone: si pilota un cart da golf nella nuova sfida settimanale gratuita

Avete completato l'avventura principale di Days Gone e non siete ancora stanchi di giocarci? Nessun problema, poiché è appena arrivata una nuova e bizzarra Sfida Settimanale che vi porterà in giro per Belknap.

La sfida in questione, che prende il nome di Dead Don't Ride, vi permetterà di guidare un goffo cart da golf, mezzo che dovrete utilizzare per far salire diversi sopravvissuti e accompagnarli a destinazione. Per aumentare il vostro punteggio dovrete effettuare delle pericolose derapate, mentre schiacciare i furiosi vi darà del tempo extra per proseguire nella sfida. Durante le corse potrete anche ascoltare un nuovo brano della colonna sonora, creato appositamente per questa sfida. Va precisato che questo DLC, già disponibile da qualche ora, è completamente gratuito per chiunque possieda una copia di Days Gone su PlayStation 4.

Prima di lasciarvi al filmato della sfida, vi ricordiamo che Days Gone è disponibile in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Stando ad alcuni annunci di lavoro pubblicati di recente, Sony Bend potrebbe essere al lavoro sul seguito di Days Gone per PlayStation 5.

Avete già dato un'occhiata alle skin per la moto di Days Gone ispirate ad Uncharted?