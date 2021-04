Days Gone per PlayStation 4 è multilingua?

Days Gone è gratis ad aprile con PlayStation Plus, quale miglior occasione per riscoprire il gioco di Sony Bend? Uscito nel 2019, Days Gone vi mette nei panni di Deacon, motociclista che si troverà a vagare per i territori dell'Oregon, popolati da zombie e strane creature mutante pronte a tutto pur di trovare carne fresca da mangiare.

Days Gone è multilingua? E' una domanda che molti si sono posti e possiamo confermare che sì, Days Gone supporta più lingue. Nello specifico il gioco è sottotitolato in tedesco, inglese, danese, spagnolo, finlandese, francese, italiano, olandese, norvegese, portoghese, svedese e turco, oltre a proporre il doppiaggio in lingua italiana.

Il doppiaggio italiano è stato diretto da Simone Savogin, tra i doppiatori coinvolti troviamo Francesco Rizzi nei panni di Deacon St. John, Valentina Pollani (Sarah), Katia Sorrentino (Rikki) mentre Claudio Moneta appare nelle vesti di Mark Copeland. Gianluca Iacono presta la voce a Alkai, tra le altre personalità che hanno prestato la propria voce ai personaggi di Days Gone citiamo Federico Danti, Cinzia Massironi, Chiara Francese, Federico Viola e Luca Semeraro.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Days Gone ricordandovi che se siete abbonati a PlayStation Plus dal 6 aprile potrete scaricare gratis il gioco su PS4 e PS5.