Days Gone e le polemiche del director: Bend Studio prende le distanze con un comunicato

A distanza di qualche giorno dalle dure parole del creative director di Days Gone nei confronti della stampa specializzata, è arrivato un comunicato ufficiale da parte del team di sviluppo dell'esclusiva PlayStation.

Il team dei PlayStation Studios ha voluto infatti chiarire che quella del suo ex dipendente non corrisponde all'opinione dell'intera software house e, per farlo, ha diffuso il seguente messaggio:

"Siamo a conoscenza dei commenti fatti dal Creative Director di Days Gone e nostro ex dipendente in merito alla sua visione personale su com'è stato accolto il gioco dalla critica. Bend Studio non condivide la sua opinione, la quale non corrisponde a quella dei restanti membri del team di sviluppo. Il nostro studio è orgoglioso del lavoro fatto con Days Gone ed è grato a tutti gli sviluppatori che hanno messo il cuore e l'anima nel progetto. Siamo felicissimi per il supporto che la community ha dato a Days Gone e faremo di tutto perché il vostro entusiasmo resti invariato nei mondi e nei personaggi che proporremo in futuro."

Insomma, l'azienda ha voluto prendere le distanze dalle dichiarazioni di John Garvin, il quale ha di recente puntato il dito contro le recensioni di Days Gone, considerate una delle principali motivazioni per cui la serie non ha ricevuto un sequel. Vi ricordiamo infatti che per Sony Days Gone è una delusione e il secondo capitolo non è stato approvato dal colosso nipponico, il quale ha deciso di mettere il team al lavoro su una nuova IP.