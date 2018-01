Days Gone potrebbe contenere molte ore di sequenze filmate

Al momento,è piuttosto silenziosa su, titolo open world esclusivo perin sviluppo presso. Quest'oggi, tuttavia, abbiamo ottenuto un'informazione da una fonte piuttosto insolita.

Nel corso dell'ultimo episodio Reverse the Verse, una trasmissione dedicata Star Citizen, il community content manager Jared Huckaby ha affermato di essere in contatto con l'attore Sam Witner (interprete del protagonista di Days Gone, Deacon St. John), il quale a sua volta gli ha rivelato che nel gioco di Bend Studio saranno presenti "un sacco di ore di filmati". Huckaby ha poi aggiunto che queste potrebbero essere anche interattive.

Si tratta, chiaramente, di un'informazione di seconda mano e non confermata direttamente dalle parti interessate. In ogni caso, pare che la narrazione rivestirà un ruolo importante in Days Gone. Il titolo verrà lanciato nel corso del 2018, in una data non ancora precisata, ed è già giocabile dall'inizio alla fine. Sony ha già confermato il supporto al 4K e alla tecnologia HDR su PlayStation 4 Pro.