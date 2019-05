Days Gone premiato da Famitsu, ottima accoglienza anche in Giappone

Il numero 1588 di Famitsu in arrivo domani nelle edicole giapponesi contiene la recensione di Days Gone, già disponibile nei negozi ma provato in leggero ritardo dalla testata nipponica. Il gioco di Sony Bend è stato accolto positivamente, così come Team Sonic Racing.

Nello specifico, Days Gone si porta a casa un voto di 35/40 (9/9/7/10) mentre Team Sonic Racing un buon 34/40 (9/9/8/8), giudizio che sembra confermare il buon lavoro svolto da Sumo Digital.

Recensioni Famitsu 1588

Box Boy! + Box Girl! (Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Days Gone (PS4) – 9/9/7/10 [35/40]

Katana Zero (Switch) – 9/9/8/9 [35/40]

Panty Party (Switch) – 6/7/6/7 [26/40]

Team Sonic Racing (PS4, Switch) – 9/9/8/8 [34/40]

Shiritsu Verbara Gakuen Versailles no Bara Re*imagination (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

The Way Remastered (Switch) – 7/8/8/7 [30/40]

World of Warships (PS4, Xbox One) – 8/7/8/9 [32/40]

Tra le altre recensioni del numero 1588 troviamo anche Katana Zero, Panty Party, Box Boy! + Box Girl!, The Way Remastered, World of Warships e Shiritsu Verbara Gakuen Versailles no Bara Re*imagination.

Days Gone ha venduto 148.000 copie in Giappone dal lancio, superando così le vendite totali di God of War e Horizon Zero Dawn. Il gioco di Sony Bend è stato particolarmente apprezzato nel Sol Levante e anche in Europa le vendite sono decisamente buone, non abbiamo invece numeri riguardo l'accoglienza ricevuta in Nord America.