Days Gone si prepara a PS5? Pubblicata una pach da ben 25 GB!

I giocatori che usufruiranno della PlayStation Plus Collection su PS5 avranno modo di avventurarsi gratuitamente nell'universo post apocalittico di Days Gone.

Il viaggio di Deacon St. John attraverso le lande di un Oregon popolati di pericolosi Infetti sarà dunque a disposizione dell'utenza Sony anche sulla nuova console ammiraglia. Elemento interessante, a poche settimane dal debutto del nuovo hardware, il team di Bend Studio ha pubblicato un aggiornamento di rilievo per il titolo. La nuova patch, al momento già disponibile per il download, presenta infatti dimensioni pari a ben 25 GB.

Nelle note relative all'update, viene reso noto che quest'ultimo è volto ad apportare alcuni miglioramenti in termini di stabilità e la risoluzione di problemi di crash. L'aggiornamento punta inoltre a prevenire cali di frame rate e problemi di lag, oltre che a migliorare la performance generale del gioco. Grazie alla patch, Days Gone si aggiorna alla versione 1.70. È realistico ipotizzare che l'aggiornamento punti a preparare il gioco al suo debutto su PlayStation 5, ma sono assenti indicazioni in tal senso nelle relative note.



Per coloro che ancora non hanno avuto modo di giocare al titolo di Bend Studio e stanno pensando di recuperarlo su PlayStation 5, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Days Gone.