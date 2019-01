Days Gone PS4: apocalisse zombie nel nuovo trailer del gioco Sony Bend

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato oggi un nuovo trailer di Days Gone, gioco d'azione in terza persona targato Sony Bend Studios, in arrivo il 26 aprile in esclusiva su console PlayStation.

In Days Gone vestiremo i panni del motociclista Deacon St. John, impegnato a girovagare per il mondo con un solo obiettivo: sopravvivere. Un'epidemia ha dato vita a orde di freaker, zombie non necessariamente cattivi, che potranno rivelarsi nel corso dell'avventura terribili nemici, creature neutrali o preziosi alleati per la sopravvivenza. Days Gone si presenta come un survival game open world di stampo horror con vasti ambienti esplorabili in compagnia della nostra fida motocicletta.

Il nuovo trailer Il Mondo di Days Gone - Regione di Farewell pubblicato oggi permette di dare uno sguardo alle principali caratteristiche del gioco, permettendo di ammirare non solo il comparto tecnico ma anche di approfondire la propria conoscenza su protagonisti, nemici, ambientazioni e meccaniche di gameplay. Days Gone sarà disponibile dal 26 aprile 2019 in formato fisico e digitale in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro, in apertura trovate il nuovo video in italiano, buona visione!