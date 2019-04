Days Gone per PS4 è ora disponibile per il preload dal PlayStation Store

A poco meno di 48 ore dal lancio, Sony ha reso disponibile per il preload di Days Gone per PS4 dal PlayStation Store: il gioco può ora essere pre-scaricato così da essere pronti per giocare al lancio, il file pesa 67 GB a cui bisognerà aggiungere 17 GB di Day One Patch.

Ricordiamo che tutti coloro che hanno effettuato il preordine sul PlayStation Store (e nei negozi fisici) riceveranno in regalo il Pacchetto Potenziamento Moto con bonus per velocità, difesa e autonomia, oltre all'accesso anticipato alla Balestra da Randagio.

Recentemente vi abbiamo proposto la prima ora di gameplay tratta dalla versione italiana del nuovo gioco Sony Bend, che stiamo provando in questi giorni in attesa della recensione di Days Gone prevista per giovedì 25 aprile alle 14:01, a partire dalla stessa ora la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch per rispondere alle vostre domande su questa attesissima esclusiva PS4. Days Gone sarà disponibile ufficialmente da venerdì 26 aprile.