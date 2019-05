Days Gone per PS4 mantiene la vetta della classifica in Giappone

Famitsu ha pubblicato la classifica dei videogiochi più venduti in Giappone nel periodo che va dal 29 aprile al 5 maggio: Days Gone mantiene saldamente la prima posizione con 33.000 copie vendute e un totale di 148.000 pezzi distribuiti nel paese dal lancio.

Una classifica a dire il vero non troppo ricca di novità, con una Top 10 che vede un solo gioco PS4 (Days Gone, appunto) e le altre posizioni interamente occupate da giochi per Nintendo Switch come Super Smash Bros Ultimate, New Super Mario Bros U Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe, Yoshi's Crafted World, Super Mario Party e Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee.

Classifica giapponese 29/04 - 05/05

[PS4] Days Gone (SIE, 04/26/19) – 33,876 (148,195) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 23,756 (3,066,906) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 20,114 (768,123) [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 19,310 (604,116) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 17,723 (2,287,304) [NSW] Yoshi’s Crafted World (Nintendo, 03/29/19) – 15,275 (125,146) [NSW] Pokemon Let’s Go Pikachu! e Let’s Go Eevee! (Nintendo, 11/16/18) – 14,220 (1,518,658) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 13,272 (1,020,100) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 12,233 (3,058,082) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 10,497 (1,309,237) [NSW] Super Dragon Ball Heroe World Mission (Bandai Namco, 04/04/19) – 9,703 (109,255) [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 04 VR Kit (Nintendo, 04/12/19) – 9,205 (52,380) [PS4] Sekiro: Shadows Die Twice (From Software, 03/22/19) – 7,054 (245,923) [NSW] Final Fantasy XII The Zodiac Age (Square Enix, 04/25/19) – 6,462 (26,828) [NSW] Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition – 5,395 (23,013) [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 5,325 (1,967,074) [NSW] Kirby: Star Allies (Nintendo, 03/16/19) – 4,512 (720,038) [PS4] Earth Defense Force Iron Rain (D3 Publisher, 04/11/19) – 4,379 (78,691) [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (Bandai Namco, 07/19/18) – 4,317 (331,255) [PS4] Kingdom Hearts III (Limited Edition Included) (Square Enix, 01/25/19) – 3,692 (825,772) [NSW] Final Fantasy X | X-2 HD Remaster (Square Enix, 04/25/19) – 3,390 (30,183) [NSW] Dragon’s Dogma: Dark Arisen (Capcom, 04/25/19) – 3,338 (13,545) [NSW] Mario Tennis Aces (Nintendo, 06/22/18) – 2,839 (413,777) [PS4] The Division 2 (Limited Edition Included) (Ubisoft, 03/15/19) – 2,454 (106,703) [3DS] Pokemon Ultrasole e Ultraluna (Nintendo, 11/17/17) – 2,254 (2,474,179) [PS4] Rainbow Six Siege Deluxe Edition (Ubisoft, 04/11/19) – 2,118 (9,871) [NSW] Dragon Quest Builders 2 (Square Enix, 12/20/18) – 1,869 (269,130) [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit (Nintendo, 04/20/18) – 1,852 (247,344) [NSW] Super Bomberman R (Konami, 03/03/17) – 1,770 (26,091) [NSW] Billion Road (Bandai Namco, 11/29/18) – 1,754 (29,709)

Una settimana piuttosto avara di novità e il trend non sembra destinato ad invertirsi a maggio, con poche uscite previste in Giappone, in attesa delle novità della stagione estiva come Fire Emblem Three Houses o Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero.

Days Gone è stato anche il gioco più venduto in Europa ad aprile sul PlayStation Store, ricordiamo che i dati diffusi da Famitsu non tengono conto dei download digitali ma esclusivamente delle copie fisiche.