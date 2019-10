Days Gone per PS4 in offerta da Unieuro per tutto il fine settimana

Days Gone è protagonista degli sconti del weekend targati Unieuro: come riportato un banner sulla home page del sito della catena, il gioco è ora in vendita a prezzo scontato, promozione valida fino al 20 ottobre online e nei punti vendita.

Unieuro offre Days Gone per PlayStation 4 a 39.99 euro anzichè 74.99 euro, con un risparmio pari a 35 euro sul listino (-46%) prezzo valido solamente per la versione standard del gioco di Sony Bend. Si tratta di una buona occasione per recuperare Days Gone a prezzo scontato di quasi il 50%.

Days Gone è stato pubblicato alla fine di aprile in esclusiva su PS4 e PS4 PRO riscuotendo sin da subito un buon successo di pubblico e critica, il team di sviluppo ha continuato a supportare il progetto nei mesi successivi con nuove modalità (come la Nuova Partita +) e sfide settimanali che hanno tenuto i giocatori incollati allo schermo.

A partire da oggi (venerdì 18 ottobre) è inoltre disponibile la colonna sonora di Days Gone in formato digitale e su vinile in edizione limitata numerata, oggetto destinato a diventare un vero e proprio culto tra coloro che hanno apprezzato le atmosfere e la trama del gioco.