Days Gone: Recensione online su Everyeye.it il 25 aprile!

Preparatevi a salire in sella con noi e sgommare velocissimi verso la recensione di Days Gone, attesissima esclusiva PlayStation 4. Il gioco debutterà sulla console di Sony il 26 aprile, ma la nostra recensione la troverete sulle pagine di Everyeye.it a partire dalle 14:01 del 25 aprile, il giorno prima.

Dopo averlo spolpato a fondo saremo pronti a raccontarvi tutto quello che volete sapere sul videogame di Bend Studio, su cui c'è curiosità sempre più crescente anche grazie al buon lavoro di promozione fatto dagli sviluppatori e da Sony stessa.

Proprio nella giornata di oggi vi avevamo mostrato un interessante video di un'intervista ad Emmanuel Roth, uno degli sviluppatori principali di Days Gone, in cui ha svelato tante nuove caratteristiche del gioco, compresa l'importanza della moto, che sarà il nostro mezzo di trasporto principale ed una vera e propria compagna di viaggio fedele. Sarà infatti possibile personalizzarla e migliorarla, decisione presa dagli sviluppatori proprio per far comprendere la sua importanza per il protagonista.

Se volete soddisfare altre piccole curiosità sul gioco, sul nostro sito trovate la nostra anteprima di Days Gone e tanti altri approfondimenti sull'open-world di Bend Studios, per rendere più leggere l'attesa. Appuntamento dunque il 25 Aprile alle 14:01 su Everyeye.it per la recensione di Days Gone: segnatelo sul calendario!



Lo sapevate? Sony Interactive Entertainment Italia ha lanciato un concorso di Days Gone che permetterà ad un fortunato estratto di vincere una Ducati Scrambler unica e personalizzata: come? Semplicemente acquistando una copia del gioco e registrandosi sul sito ufficiale dell'iniziativa.