Days Gone registra il miglior lancio del 2019 nel Regno Unito

Secondo i dati diffusi da GFK Chart-Track, Days Gone è ad oggi il titolo retail di maggior successo del 2019 nel Regno Unito, avendo registrato il miglior lancio in assoluto nei primi quattro mesi dell'anno.

Days Gone ha debuttato al primo posto della classifica inglese superando Mortal Kombat 11 e registrando al lancio un successo maggiore rispetto a quello degli altri blockbuster del 2019 come Anthem, Kingdom Hearts III, Sekiro Shadows Die Twice, Devil May Cry V, The Division 2 e Resident Evil 2, solamente per citare alcuni dei titoli che hanno registrato buoni numeri al lancio in UK. Non sappiamo quante copie abbia venduto esattamente Days Gone, poichè GFK non comunicati questi dati, in ogni caso per il gioco di Bend Studio si tratta di un risultato assolutamente positivo.

Con ogni probabilità questo traguardo verrà superato nei prossimi mesi con il lancio dei grandi titoli della stagione estiva e autunnale, al momento però Sony può ritenersi sicuramente soddisfatta dell'accoglienza riservata a Days Gone. Da notare come il venduto non includa i download digitali ma solamente le copie fisiche vendute nei negozi.