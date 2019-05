Days Gone riceve ancora un'altra patch che lo porta alla versione 1.07

Days Gone, la nuova esclusiva targata Sony Bend Studio, continua ad aggiornarsi ormai quotidianamente per mettere una pezza alle problematiche riscontrate dagli utenti nelle ultime ore.

Pare infatti che siano in molti ad aver avuto problemi di crash con l'ultima patch di Days Gone, la quale è stata pubblicata con l'obiettivo principale di sistemare dei problemi al comparto sonoro. Con grande rapidità quindi, il team di sviluppo del gioco è immediatamente corso ai ripari pubblicando l'aggiornamento alla versione 1.07, che vi chiederà ancora una volta un download di poco più di 100MB e circa 10 minuti per la copia dei file. Il changelog della patch in questione è ancora una volta molto vago e parla solo di miglioramenti alla stabilità generale del gioco, ma è molto probabile che questa frase si riferisca ai crash di cui parlavamo poco sopra.

Non ci resta quindi altro da fare che invitarvi ad aggiornare il gioco per verificare il corretto funzionamento della sua ultima versione. Avete già dato un'occhiata al Days Gone dei poveri creato da un utente squattrinato su Dreams? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate numerose guide su come riparare la moto di Deacon e sopravvivere in Days Gone.