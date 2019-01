Days Gone riceve la valutazione 'Mature' dall'ESRB

Dopo essere stato frenato dallo slittamento della data di uscita, Days Gone si avvicina ora sempre più al suo definitivo debutto su PlayStation 4, fissato al prossimo 6 aprile.

Anche il gioco sviluppato da Sony Bend ha di recente ricevuto la valutazione dall'ESRB (Entertainment Software Rating Board), ente che si occupa della classificazione dei videogiochi in Nord America. Ebbene, dopo aver analizzato il prodotto in tutte le sue sfaccettature, i responsabili dell'ESRB hanno infine votato per applicare il bollino "Mature" che andrà poi collocato sulla copertina di Days Gone.

Dalla descrizione fornitaci, scopriamo (o meglio, abbiamo conferma) che il gioco conterrà sangue e scene gore, riferimenti a sostanze stupefacenti, violenza intensa, temi a sfondo sessuale, ed un linguaggio scurrile. Sfortunatamente, la descrizione non è stata abbastanza eloquente da fornire qualche altro piccolo indizio per quanto riguarda le meccaniche di gioco.

Ricordiamo ai lettori che Days Gone sarà disponibile in esclusiva su PS4 a partire dal 6 aprile. Coloro che attendono con impazienza il titolo non vorranno perdersi il nuovo gameplay trailer previsto per il PAX South di metà gennaio. Il titolo avrebbe potuto includere una modalità multiplayer, ma Sony decise di non finanziare il progetto degli sviluppatori di Saber, che avrebbero voluto collaborare alla realizzazione del gioco.