Days Gone: riportate segnalazioni di crash dopo la patch 1.06

A seguito del suo debutto sugli scaffali, Days Gone si sta aggiornando in maniera costante grazie agli update a cui gli sviluppatori di Sony Bend stanno lavorando ininterrottamente in questi giorni.

Come vi abbiamo riferito questa mattina, Days Gone si è aggiornato alla versione 1.06, dopo che già durante il weekend il team di sviluppo aveva lanciato un nuovo update del titolo open world. Per quanto l'aggiornamento abbia concorso a migliorare le prestazioni del gioco e a correggere alcune piccole problematiche tecniche, sembra che vi siano implicati anche degli effetti collaterali poco piacevoli. Diversi utenti hanno infatti segnalato su reddit che, dopo aver installato la patch in questione, la propria PS4 è incappata in alcuni crash improvvisi, che talvolta non consentono nemmeno di accedere al menù principale di gioco. Alcuni, persino, riportano problemi di accensione della console, che costringono a staccare e riattaccare il cavo di alimentazione. E voi, avete riscontrato problematiche di questo genere dopo l'update 1.06?

Ricordiamo ai lettori che Days Gone è disponibile ora in esclusiva per PlayStation 4. Sulle nostre pagine potete consultare la Guida per potenziare e riparare la moto di Deacon. Per tutti gli ulteriori dettagli sulla nuova esclusiva Sony, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Days Gone.