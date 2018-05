Days Gone sarà sulla cover del prossimo numero di Game Informer, in arrivo tanti dettagli

Poco fa il noto magazine Game Informer ha svelato che Days Gone sarà il protagonista indiscusso del prossimo numero in arrivo nelle edicole.

La redazione ha avuto modo di giocarlo per due giorni interi, e ha realizzato uno speciale di ben 14 pagine con dettagli esclusivi sul gioco e sul suo sviluppo. Ha avuto modo di approfondire la figura del protagonista, Deacon St. John, e il mondo di gioco. Per scoprire tutte le informazioni dovremo attendere l'uscita del nuovo numero, prevista per la giornata di domani 8 maggio. Intanto, è possibile ammirare la cover dedicata al titolo di Sony Bend Studio, che abbiamo allegato in calce a questa notizia.

Non finisce qui, poiché durante il mese di maggio verranno pubblicati approfondimenti, video-speciali, gameplay ed interviste sul sito ufficiale di Game Informer, similmente a quanto accaduto in tempi recenti con Spider-Man di Insomniac Games.

L'uscita di Days Gone era inizialmente prevista per quest'anno, ma è stata recentemente rinviata al 2019. In passato è stato confermato che su PlayStation 4 Pro supporterà la risoluzione 4K dinamica e anche l'HDR. Secondo alcuni recenti rumor non confermati, invece, Sony Bend Studio starebbe lavorando anche ad un'altra esclusiva per PlayStation 4 oltre a Days Gone.