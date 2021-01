Days Gone è in sconto da Unieuro, ecco la nuova offerta di fine gennaio

Days Gone per PS4 è in offerta come parte del Fuoritutto Unieuro di fine gennaio, il gioco di Sony Bend è in vendita a prezzo scontato fino al 7 febbraio e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Days Gone costa 29.99 euro da Unieuro anzichè 74.99 euro, la versione in offerta è quella standard priva di contenuti aggiuntivi, in ogni caso il risparmio è davvero notevole rispetto al listino, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.

"Sali in sella e avventurati in un mondo dilaniato da una letale pandemia nel ruolo del cacciatore di taglie Deacon St. John. Attraversa le terre dell’Incubo sulla tua moto da randagio, affrontando orde di furiosi e visitando gli insediamenti umani. L’ora del giorno e le condizioni atmosferiche riservano sorprese e pericoli. Uno spietato mondo aperto: esplora le estese regioni del Northwest americano, perfettamente riprodotte. Uno stile di combattimento sandbox: affina le tue strategie in battaglia, personalizza le armi, acquisisci nuove abilità, crea trappole e potenzia la tua moto. Una storia di speranza: sopravvivi nelle terre selvagge, alla ricerca di una nuova ragione per combattere dopo una dolorosa perdita personale."

Days Gone è ottimizzato per PS5 con supporto per la risoluzione 4K dinamica, i 60fps e la possibilità di trasferire i propri salvataggi da PlayStation 4 e PS4 PRO.