Days Gone: scovato un fastidioso bug che fa sparire l'audio

Days Gone è un gioco open world estremamente ambizioso, con una mappa vasta e ricca di punti d'interesse ed attività. Come spesso accade in produzioni di questo tipo, qualcosa è sfuggito al controllo degli sviluppatori. Sono molti gli utenti, infatti, ad affermare di essersi imbattuti in un fastidioso bug che fa sparire l'audio del gioco.

I suoni ambientali risultano assenti, la moto non emette alcun rumore e i Furiosi diventano completamente silenziosi. Oltre ad essere molto irritante, questo problema mina seriamente anche l'esperienza di gioco: non poter udire i nemici in avvicinamento, specialmente se organizzati in orde, può tradursi in una morte certa. Il respiro affannoso di Deacon St. John e il rumori degli spari, invece, continuano ad essere udibili.

Mentre vi scriviamo non sono note le cause scatenanti del problema, mentre l'unico modo di risolverlo sembra essere quello di effettuare il riavvio del gioco o della PlayStation 4. Ci auguriamo che gli sviluppatori di Bend Studio risolvano la situazione il prima possibile con una patch correttiva.

Days Gone, ricordiamo, è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Quest'oggi abbiamo portato alla vostra attenzione la mappa completa del gioco, con tanto di punti d'interesse e informazioni utili sull'esplorazione della stessa. Se siete ancora indecisi sull'acquisto, vi consigliamo di leggere la recensione di Days Gone a cura del nostro Giuseppe Arace.