Days Gone: i segreti dello sviluppo raccontati nei video dietro le quinte

Proprio come promesso, ecco che Bend Studio ci porta dietro le quinte per scoprire tutto sul processo di sviluppo di Days Gone, l'open world post-apocalittico con protagonista Deacon St. John.

Il primo video di questa speciale serie, a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia, ci porta innanzitutto alla scoperta di Bend Studio, la software house acquisita da Sony Interactive Entertainment nel 2000, e che nel corso degli anni ha portato sulle piattaforme PlayStation diversi capitoli della serie di Syphon Filter, Resistance Retribution per PSP, Uncharted Golden Abyss per PS Vita e, più recentemente, Days Gone su PS4.

È proprio Bend, la città in cui nasce la software house, ad aver ispirato con le sue peculiari caratteristiche geografiche l'ambientazione di Days Gone, che per l'appunto prende luogo in Oregon. L'intenzione dello studio è sempre stato quello di creare un'esperienza unica per i giocatori, che potessero condividere fra loro e di cui potessero discutere anche nella vita reale.

Un prodotto di alta qualità passa anche per il comparto animazioni: il secondo filmato, riportato più in basso, si concentra sulle sessioni di motion capture prima, e sul lavoro svolto dagli animatori poi. Un privilegiato punto di vista sullo sviluppo di Days Gone, che ci offrirà ulteriori spunti man mano che la serie dietro le quinte proseguirà nel corso dei prossimi giorni.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che Days Gone è attualmente in sconto su Steam. Intanto, Bend Studio continua a lavorare sulla sua nuova IP open world per PS5.