Days Gone: selezionati da Sony i migliori ritratti fotografici di Deacon St. John

Dopo aver chiesto ai giocatori di concentrarsi sulla moto di Days Gone, Sony ha ora sfidato gli utenti Playstation 4 a ritrarre il protagonista Deacon St. John.

Questo nuovo alter ego videoludico a disposizione dei giocatori attivi sulla home console è stato infatti scelto come focus principale dell'ultima edizione di "Share of the Week", appuntamento fisso con la fotografia in-game in casa Sony. Ogni settimana, infatti, il contest tematico offre agli utenti che amano dedicarsi alla realizzazione di suggestive istantanee su Playstation 4 e Playstation 4 Pro un'occasione per mettere alla prova la propria abilità. Come detto, Deacon St John è stato il protagonista assoluto dell'ultima edizione. Potete trovare i sei diversi scatti premiati come vincitori direttamente nella galleria presente in calce a questa news: qual è il vostro preferito?



Ne approfittiamo inoltre per anticiparvi che la prossima edizione di "Share of the Week" avrà per protagonista RAGE 2, il nuovo shooter nato da una collaborazione tra id Software, Avalanche Studio e Bethesda. Caratterizzato da un'ambientazione di tipo post-apocalittico, il gioco è recentemente esordito sul mercato videoludico. In attesa di poter osservare i migliori scatti realizzati dalla community Sony, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di RAGE 2, a cura del nostro Francesco Fossetti.