Days Gone: sfide settimanali e modalità Sopravvivenza in arrivo a giugno

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, il Game Director di Sony Bend Jeff Ross ci informa che il supporto post-lancio di Days Gone sarà particolarmente ricco di novità, a cominciare dall'update di giugno che porterà in dote la modalità Sopravvivenza e le Sfide Settimanali.

Ai tre livelli di difficoltà selezionabili all'uscita dell'attesissimo action post-apocalittico in esclusiva su PS4 (ossia Facile, Normale e Difficile), nel corso del mese di giugno si aggiungerà un quarto livello che metterà a dura prova gli emuli del biker Deacon St. John.

In Survival Mode, Jeff Ross ci spiega così che i giocatori non potranno utilizzare il Trasferimento veloce e la Vista da Superstite: anche l'interfaccia di gioco verrà modificata per rendere più immersiva l'esperienza attraverso la rimozione delle mappe e degli indicatori a schermo più "invadenti", come quelli che segnalano gli spostamenti delle orde persistenti di zombie.

Sempre a partire da giugno sarà inoltre possibile cimentarsi con nuove sfide settimanali basate sulla moto di Deacon, sulle orde e sul combattimento. Ciascuna di queste sfide si concentrerà sulle meccaniche di gameplay chiave di Days Gone, permettendoci di approfondirne la conoscenza per guadagnare oggetti e ricompense aggiuntive.

Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che Days Gone sarà disponibile in esclusiva su PS4 a partire dal 26 aprile e che troverete la nostra recensione su queste pagine a partire da domani, giovedì 25 aprile.