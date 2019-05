Days Gone sfreccia al primo posto nella classifica italiana

Sono arrivate puntuali le classifiche di vendita relative alla settimana scorsa, e ci sono da registrare due esordi importanti, tanto da finire ai primi due posti della top 10 dei giochi più venduti della settimana: Days Gone e Mortal Kombat 11.

Due new entry di tutto rispetto dunque, con il survival horror di Sony Bend, un'esclusiva PlayStation 4 accolta all'inizio con un po' di scetticisimo, ma che evidentemente ha saputo guadagnarsi col tempo la fiducia dei giocatori, che si prende il gradino più alto del podio. Per maggiori informazioni potete leggere la nostra recensione di Days Gone sul nostro sito.

Days Gone è seguito a ruota da Mortal Kombat 11, come dicevamo. L'ultimo capitolo del picchiaduro di NetherRealm ha fin da subito conquistato i giocatori, ma anche la critica, come potrete notare dalla nostra recensione di Mortal Kombat 11.

A completare il podio c'è l'immancabile FIFA 19, un vero e proprio "immortale" di questa classifica. Ecco la top 10 di questa settimana:

Days Gone Mortal Kombat 11 FIFA 19 Grand Theft Auto V Marvel's Spider-Man Minecraft: PlayStation 4 Edition Mario Kart 8 Deluxe Minecraft: Nintendo Switch Edition Yoshi's Crafted World Rocket League

Scende dunque Yoshi's Crafted World che invece si era comportato benissimo nelle scorse settimane, mentre restano stabilmente in classifica anche GTA V e lo Spider-Man di Insomniac. Che ne pensate della classifica della settimana?