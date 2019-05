Days Gone: uno sguardo al Photo Mode con il Fossa ed Emanuele Bresciani stasera alle 21:00

Pur progettato da un team di sole 5-6 persone, il mondo open world di Days Gone è riuscito a sorprendere in maniera positivi i possessori di PlayStation 4. Per rendere omaggio al lavoro svolto da Bend Studio, Everyeye.it dedicherà una live molto speciale al titolo Sony.

L'appuntamento è fissato per stasera (mercoledì 29 maggio) alle ore 21:00 sul nostro canale Twitch: Francesco Fossetti giocherà a Days Gone in compagnia di Emanuele "EBS" Bresciani con l'obiettivo di scoprire ogni aspetto del Photo Mode del gioco di Sony Bend. Durante la diretta potrete suggerire a Emanuele quali soggetti seguire ed eventualmente richiedere preziosi consigli per i vostri scatti...



Se avete apprezzato l'ultima fatica di Sony Bend, dunque, l'appuntamento sarà immancabile. Per non perdervi la diretta, vi raccomandiamo di iscrivervi al nostro canale Twitch per poter interagire con la community ed i redattori di Everyeye.it. Cliccando sul simbolo a forma di cuore in alto a destra potrete attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, in modo da ricevere una notifica appena prima dell'inizio verrete avvertiti poco prima dell'inizio della trasmissione. Ricordate che potete recuperare tutte le nostre dirette iscrivendovi al nostro canale YouTube Everyeye on Demand.