Days Gone si mostra in 10 minuti di gameplay all'E3 2018

Nonostante non abbia trovato spazio durante la conference Sony, Days Gone, nuova esclusiva PlayStation 4 in arrivo a febbraio 2019, torna a mostrarsi in 10 minuti di gameplay.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è stato catturato dai colleghi di Dualshockers, e mette in mostra una quest in cui il nostro obiettivo sarà quello di aprirci la strada fra i freaker per raggiungere il garage in cui è parcheggiata la nostra moto. Il gameplay in questione mostra un mix fra stealth e azione diretta, ma il giocatore sarà libero di agire a seconda delle proprie preferenze e di diversificare il proprio approccio anche tramite lo sfruttamento delle interazioni ambientali.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Days Gone uscirà su PS4 il 22 febbraio 2019.