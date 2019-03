Days Gone si mostra in alcuni nuovi spettacolari screenshot

Days Gone è senza dubbio uno dei titoli più grossi in arrivo su PlayStation 4 nel 2019, e quando ormai all'esclusiva PS4 di Bend Studio manca poco più di un mese, ecco che il videogame si mostra in alcuni nuovi screenshot carichi di tutta l'azione a due ruote di cui avete bisogno.

Le immagini sono tutte prese dalla versione PlayStation 4 Pro del titolo, e mostrano alcuni momenti concitati a bordo della moto del protagonista, che in un'immagine tenta anche di sfuggire al fuoco nemico di un cecchino. Nell'ultima immagine inoltre si può avere un'idea della profondità visiva del gioco, con la visuale di uno dei panorami offerti dal gioco.

Days Gone è entrato in fase Gold di recente, il che significa che prima del lancio si dovrà lavorare solamente sulla rifinitura degli ultimi dettagli, e completare gli ultimissimi passi prima della release del videogame che era stato annunciato nell'ormai lontano E3 del 2016. Qualche giorno fa era stato protagonista di una piccola polemica relativa ad alcuni freakers che sembravano essere dei bambini, ipotesi poi smentita dalla stessa software house

Il titolo di Bend Studio sarà nelle nostre console a partire dal 26 Aprile 2019. Nell'attesa potete dare un'occhiata alla nostra videoanteprima di Days Gone.