Days Gone si mostra in un nuovo trailer a base di zombie e motociclette

Sony Interactive Entertainment e Bend Studio hanno pubblicato un nuovo trailer di Days Gone, attesissima esclusiva per PlayStation 4 a base di zombie in arrivo nel mese di aprile.

In un recente trailer, gli sviluppatori ci hanno portati a fare un giro nella Regione di Farewell, che farà da sfondo alle vicende narrate nel gioco. Quest'area, caratterizzata da panorami mozzafiato, è in realtà estremamente pericolosa, non solo per le interminabili orde di infetti, ma anche per le condizioni atmosferiche avverse. In questo nuovo video (Lungo la Strada Morta) della serie Il Mondo di Days Gone invece possiamo approfondire le meccaniche legate alla motocicletta, fida compagna di viaggio di Deacon, scoprendo come questa rappresenti di fatto molto più che un semplice mezzo di trasporto, inoltre il video mostra una nuova porzione del vasto mondo di gioco e alcuni nemici decisamente agguerriti...

Days Gone verrà pubblicato il prossimo 26 aprile esclusivamente su PlayStation 4 e PS4 PRO in tre differenti edizioni: Standard, Special e Collector's. Coloro che effettueranno il preordine di una qualsiasi versione del titolo riceveranno come bonus preorder lo sblocco anticipato della Balestra da Randagio ed i Pacchetti Potenziamento N2O, Serbatoio e Carena della Moto.