Days Gone si mostra in un nuovo Story Trailer a un mese dal lancio

Nel corso della Playstation State of Play Sony ha avuto modo di condividere con il pubblico alcune informazioni in merito alla line-up di Playstation 4 Playstation VR.

Dopo aver annunciato nuovi Titoli, quali Iron Man VR o Five Nights at Freddy's VR, Sony ha dedicato attenzione anche a Giochi già noti ed attesi dalla Community videoludica attiva su Playstation 4. Tra questi troviamo l'esclusiva Days Gone, che si è mostrato a giocatori e giocatrici tramite un nuovo Story Trailer. Grazie a quest'ultimo, con una durata di circa due minuti, è possibile dare un ultimo sguardo al Titolo, il cui esordio è ormai piuttosto vicino. Come di consueto, trovate il nuovo Trailer direttamente in apertura a questa news: Buona Visione!



Per i Lettori e le Lettrici che desiderano maggiori informazioni su questa produzione, segnaliamo che sulla pagine di Everyeye è disponibile una nostra intervista a John Garvin, all'interno del quale discutiamo con il Direttore Creativo di Storia e Gameplay di Days Gone. Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che Days Gone è atteso in esclusiva su Playstation 4 a partire dal prossimo 26 aprile.