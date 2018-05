Days Gone si mostra in un nuovo video gameplay di oltre 40 minuti

Dopo la prima ora della campagna, Game Informer ha pubblicato un nuovo e lunghissimo video gameplay di Days Gone, esclusiva per PlayStation 4 in sviluppo presso Sony Bend Studio.

L'azione riprende esattamente da dove era stata interrotta nel precedente, e mostra ciò che avviene dopo la visita al campo di Copeland. Il filmato di gameplay mostra diversi dialoghi con i personaggi non giocanti, sessioni di esplorazione e tanti combattimenti contro gli infetti. Il tutto è arricchito dai commenti dei membri della redazione del magazine. Viene ben specificato che si tratta di un gameplay tratto dalla versione alpha: il titolo è ancora nel pieno dello sviluppo e molte componenti verranno modificate e/o migliorate.

Potete guardare il video direttamente tra le pagine di Game Informer a questo indirizzo. Vi ricordiamo che Days Gone è atteso esclusivamente su PlayStation 4 nel corso del 2019. La data precisa non è ancora stata annunciata, ma è stato specificato che verrà pubblicato prima di The Last of Us Part 2. Grazie al coverage di Game Informer, abbiamo scoperto numerosi dettagli sul gioco: sappiamo, ad esempio, che la storia durerà ben 30 ore e avrà finali multipli. Le missioni secondarie, inotre, non rappresenteranno dei meri riempitivi, bensì saranno contestualizzate nella trama del gioco.