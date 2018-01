Days Gone: Sony Bend invita i giocatori nei suoi studi per effettuare playtest sul gioco

Con un annuncio ufficiale pubblicato su Twitter,ha invitato nei suoi studi i giocatori interessati a provare in anteprima l'atteso, promettente titolo a tema zombie in arrivo in esclusiva su PlayStation 4.

Sfortunatamente, quindi, non si avrà la possibilità di provare il gioco comodamente dalle nostre console, bensì si dovrà essere fortunati abbastanza da risiedere nei pressi dell'Oregon, negli Stati Uniti. Di seguito, vi riportiamo il messaggio postato da Sony Bend:

"Siamo in cerca di appassionati videogiocatori locali. Sony PlayStation Bend, in Oregon, sta cercando dei tester per Days Gone. Se siete interessati, per favore raggiungete il nostro sito e compilate il modulo specificando quali sono i titoli più recenti che avete avuto piacere di giocare". Sono inoltre specificati alcuni requisiti per gli aspiranti tester; in particolare la compagnia è in cerca di utenti dotati di buone abilità nel problem solving.

Days Gone sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 nel corso del 2018. Il titolo potrebbe contenere molte ore di sequenze filmate.