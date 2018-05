Days Gone: Sony Bend parla delle fonti di ispirazione in un nuovo video diario

Dopo aver mostrato un combattimento contro un'orda di infetti, Game Informer ha pubblicato un nuovo video diario di Days Gone dedicato allo sviluppo del gioco. Stando alle parole di Sony Bend, tra le fonti di ispirazione del progetto ci sono Red Dead Redemption e la serie TV Sons of Anarchy.

Senza usare mezzi termini, Sony Bend ha definito Days Gone come il suo progetto più ambizioso di sempre: del resto stiamo parlando del primi titolo open world realizzato dalla software house, un gioco a mondo aperto che vuole lasciare molta libertà agli utenti senza però rinunciare a uno storytelling solido e spettacolare.

In termini di narrazione, del resto, gli sviluppatori hanno già dichiarato di volersi accostare alla serie di Uncharted, proponendo personaggi carismatici e situazioni che rimangano impresse nell'immaginario collettivo. L'idea della struttura open world, invece, sarebbe venuta osservando titoli come Red Dead Redemption, apprezzandone la capacità di rappresentare un mondo vivo, credibile e in continuo mutamento.

La figura del protagonista Deacon, così come il cast e lo spirito di fratellanza tra biker, sono stati ispirati a loro volta dalla serie TV Sons of Anarchy, senza dimenticare naturalmente il tema portante degli zombie e del costante senso di pericolo, mutuato da film come World War Z e Io Sono Leggenda, passando per The Walking Dead.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla finestra di lancio di Days Gone, potete guardare il nuovo video diario di Game Informer a questo indirizzo.