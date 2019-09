Days Gone: Sony Bend svela la data d'uscita e i dettagli dell'update con New Game Plus

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, il direttore degli studi Sony Bend, Jeff Ross, annuncia la data di uscita dell'aggiornamento di Days Gone che introdurrà la tanto attesa modalità New Game Plus e moltre altre migliorie al kolossal post-apocalittico in esclusiva su PS4.

Stando a quanto spiegato da Ross, l'update di Days Gone dedicato al New Game Plus (ma non solo) potrà essere scaricato gratuitamente nel corso della prossima settimana, e più precisamente a partire da venerdì 13 settembre.

Scegliendo di reintraprendere l'avventura di Deacon St. John in modalità NG+, gli emuli dell'eroe di Days Gone potranno mantenere le proprie armi, i miglioramenti e le personalizzazioni della moto, i potenziamenti NERO, le abilità, il livello di "fiducia" degli accampamenti, i Crediti ottenuti fino a quel momento, gli oggetti collezionabili e, infine, i progressi nei Trofei non ancora sbloccati.

Per accedere alla modalità New Game Plus basterà selezionare l'apposita voce nel menù di pausa dopo aver completato la campagna principale a qualsiasi livello. Con l'update di metà settembre saranno integrate anche due livelli di difficoltà aggiuntivi, ossia Difficile 2 e Sopravvivenza 2, che possono essere selezionati indipendente dall'NG+.

Il prossimo aggiornamento di Days Gone si premurerà inoltre di aggiungere nuovi Trofei e dei contenuti inediti non meglio specificati, uno dei quali sarà rappresentato da una "misteriosa arma" che dovremo acquisire nel corso del gioco per sbloccarne il relativo Trofeo. Nell'attesa di conoscere nel dettaglio le innovazioni apportate da questo update gratuito, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare la nostra recensione di Days Gone e una comoda guida per iniziare a esplorare l'Oregon post-apocalittico dell'avventura horror a mondo aperto di Sony Bend.