Sony Bend: Days Gone spingerà PlayStation 4 al suo limite

Durante un'intervista concessa a Game Informer.com, Sony Bend è tornata a discutere di Days Gone, l'open world a tema zombie in arrivo in esclusiva su PlayStation 4 nei primi mesi del 2019.

La software house ha voluto rimarcare come si stia facendo il possibile per creare un titolo di primissima fascia, che non sia da meno rispetto alle altre grandi esclusive per la piattaforma Sony.

"Stiamo decisamente spingendo PlayStation 4 al suo limite. La prima cosa che deve essere chiara, è che noi siamo Sony. Sony Bend è Sony. Abbiamo un intero team di producer che arrivano ogni mese. Lavorano costantemente al maketing, con i PR, e nell'outsourcing per ottenere la sicurezza che quello che stiamo facendo possa essere venduto, ma anche per certificare che la qualità del prodotto sia degna di un first party, perché noi siamo parte di Sony. Ciò che stiamo cercando di creare è un prodotto che spicchi nel suo genere, questo è molto importante per noi".

Days Gone sarà pubblicato in esclusiva PlayStation 4 nei primi mesi del 2019. A questo indirizzo trovate un video gameplay focalizzato sull'attacco di orde di infetti. Per tutti gli altri dettagli sul nuovo gioco di Sony Bend, vi rimandiamo alla nostra nuova anteprima.