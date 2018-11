Days Gone per PS4 è stato rinviato ancora una volta?

Days Gone, esclusiva per PlayStation 4 a base di zombie di Bend Studio, è stata rinviata più di una volta. Inizialmente prevista per il 2018, la sua uscita venne spostata al 22 febbraio 2019. Visto l'affollamento di quella giornata - debutteranno anche Anthem e Metro Exodus - Sony ha poi optato per un ulteriore rinvio al 26 aprile 2019.

Un'improvvisa modifica alla pagina del gioco sul PlayStation Store statunitense ha tuttavia allertato i fan di tutto il mondo. Come potete vedere nello screenshot che abbiamo appena scattato, la data d'uscita è stata cambiata in 31 dicembre 2019. Questa modifica, avvenuta ad appena un mese dall'annuncio del nuovo giorno di lancio, potrebbe essere il frutto di un errore, ma desta in ogni caso preoccupazione. Quella riportata, inoltre, ha tutta l'aria di essere un placeholder, ovvero una data che sta ad indicare un periodo d'uscita generico, in questo caso entro la fine del 2019.

Che Days Gone sia stato rimandato ancora una volta? Oppure si è trattata di una semplice svista? Per curiosità abbiamo provato a cercarlo sul PlayStation Store italiano da web e console, ma mentre vi scriviamo la sua pagina non risulta reperibile. Al momento non possiamo dire con certezza con certezza cosa stia accadendo, ma restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Sony.