Days Gone: la storia del gioco è curata da un solo writer

Durante il recente coverage di Game Informer dedicato a Days Gone, i due director di Sony Bend hanno confermato che ad occuparsi della storia del gioco c'è un singolo writer: John Garvin. Una scelta insolita per un progetto tripla A.

Come segnalato da Segmentnext, durante l'intervista di Sony Bend rilasciata a Game Informer è emerso questo interessante dettaglio: la storia del gioco è stata affidata nelle mani di un singolo writer, al contrario di quanto avviene in molti progetti tripla A, dove si tende ad assegnare un singolo incarico a diversi membri del team.

Naturalmente, lo studio al lavoro su Days Gone conta una pletora di sviluppatori, con numerosi dipendenti impegnati nelle varie componenti del gioco. Quando si parla della storia in senso stretto, però, questa verrà curata dalla singola penna di John Garvin, l'unico writer ad occuparsi di questo aspetto della produzione.

La software house ha inoltre ribadito che Days Gone offrirà un'esperienza completamente diversa da The Last of Us, nonostante le apparenti somiglianze che possono manifestarsi in superficie: tra le caratteristiche più interessanti della nuova avventura post-apocalittica di Sony Bend, inoltre, ci sarà la possibilità di effettuare varie scelte in grado di influenzare il corso degli eventi. Ricordiamo che il titolo è atteso in esclusiva su PlayStation 4, ma si rimane ancora in attesa di una finestra di lancio.