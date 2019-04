Days Gone supera Mortal Kombat 11 e debutta la primo posto in Inghilterra

Days Gone debutta al primo posto della classifica inglese, battendo Mortal Kombat 11. Il gioco di Sony Bend ha registrato vendite inferiori del 27% rispetto all'esclusiva PS4 di aprile 2018 (God of War), tuttavia si tratta di ottime performance considerando che in questo caso parliamo di una nuova IP.

Mortal Kombat 11 debutta al secondo posto, con vendite in calo del 43.6% rispetto a quelle di Mortal Kombat X del 2015 (vendite digitali non sono incluse), i numeri sono però più alti rispetto a quelli generati da Injustice 2 (altro titolo di NetherRealm Studios) nel 2017:

Days Gone Mortal Kombat 11 FIFA 19 Red Dead Redemption 2 Tom Clancy's The Division 2 Mario Kart 8 Deluxe Sekiro Shadows Die Twice Forza Horizon 4 New Super Mario Bros. U Deluxe World War Z

Mortal Kombat 11 ha venduto il 71% delle copie fisiche su PlayStation 4, GFK riporta inoltre un vistoso calo per World War Z, con vendite scese del 70% nella seconda settimana. Red Dead Redemption 2 cresce del 4% mentre Forza Horizon 4 torna in Top 10 grazie alle numerose promozioni dei rivenditori. Metro Exodus rientra nella Top 40 in posizione numero 14 con vendite cresciute del 130% nell'ultima settimana.