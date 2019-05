Days Gone ha già superato le vendite totali di God of War in Giappone

Nonostante la critica straniera non l'abbia apprezzato, Days Gone si sta togliendo ben più di una soddisfazione sul mercato, specialmente in Giappone. Stando agli ultimi dati forniti da Famitsu, nel paese del Sol Levante le vendite del titolo di Bend Studio hanno superato quelle di altre esclusive Sony più blasonate, God of War su tutti.

Durante la sua seconda settimana di permanenza sul mercato nipponico, Days Gone ha venduto 33.876 copie, arrivando così ad un totale pari a 148.195 unità. Si tratta di un quantitativo superiore a quello fatto registrare in tutto il loro ciclo vitale da God of War (arrivato ad un totale di 125.000), Detroit: Become Human (116.000) e The Last Guardian (130.000). A quanto pare, ai videogiocatori giapponesi gli zombie piacciono più di divinità norrene, androidi e creature fantastiche. Più lontane, invece, esclusive come Uncharted 4 (207.000), Horizon Zero Dawn (281.000) e Marvel's Spider-Man (415.000). Riuscirà a raggiungere almeno l'ultima avventura di Nathan Drake? I presupposti sembrano esserci, staremo a vedere.

Le cose, in ogni caso, stanno andando bene anche nel resto del mondo. Ad aprile Days Gone è stato il gioco più venduto sul PlayStation Store europeo, mentre nel Regno Unito e in Italia continua imperterrito ad occupare la vetta della classifica dei giochi più acquistati.