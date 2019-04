Days Gone: gli sviluppatori parlano dell'open-world in un nuovo video

Sony PlayStation ha diffuso un nuovo video sull'attesissima esclusiva PS4 di Days Gone. Nel filmato, Emmanuel Roth, Senior Animator di Bend Studios, ha parlato dell'ambientazione open-world del gioco e di alcune sue interessanti caratteristiche.

Lo sviluppatore ha raccontato di come l'idea fosse quella di far sentire il protagonista in costante pericolo, nonostante l'ambientazione a volte quasi idilliaca, vista la bellezza del paesaggio, e di far scegliere al giocatore l'approccio migliore per una missione. Si potrà dunque decidere se tentare un agguato senza farsi scoprire o se provare una strategia meno stealth e più improntata all'azione.

Anche la moto del protagonista fungerà un ruolo importante: sarà il nostro principale mezzo di locomozione, e l'obiettivo è quello di far creare un legame tra il giocatore e il mezzo, tanto che sarà personalizzabile con adesivi e quant'altro, e migliorabile in diversi suoi aspetti. Si potrà ad esempio dotarla di un serbatoio più grande, in modo da poter coprire più distanza in un solo viaggio, o migliorarne le prestazioni, il motore, e così via.

E visto che si parla di orde da 500 zombi in Days Gone, vi conviene trattarla coi guanti, o vi lascerà a piedi nel momento meno opportuno.

Il video in questione lo trovate in cima alla news, come di consueto. Per maggiori informazioni sul gioco invece, potete leggere la nostra anteprima di Days Gone.