Days Gone: gli sviluppatori hanno ricevuto uno speciale pad per PS4

Mancano ormai solo poche ore all'arrivo di Days Gone e Sony Bend Studio sembra essere particolarmente eccitata all'idea di vedere il frutto del proprio lavoro. In attesa di scoprire cosa ne pensano gli utenti del gioco, Sony ha deciso di fare un regalo speciale a ciascun membro del team di sviluppo.

Come mostrato su Twitter dal game director del gioco, Jeff Ross, chiunque abbia lavorato alla nuova esclusiva PlayStation 4 ha ricevuto oggi in dono un'edizione speciale del DualShock 4 V2 con la seguente scritta sul touchpad: "Days Gone Creator". Non si tratta della prima volta in cui il colosso giapponese decide di premiare uno dei propri team interni al lancio di un titolo, infatti al debutto dell'ultimo God of War gli sviluppatori di Santa Monica Studios hanno ricevuto un controller molto simile con il logo del gioco stampato sempre in corrispondenza del touchpad.

Prima di lasciarvi al tweet con l'immagine del pad, che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che il titolo arriverà esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 a partire da domani, 26 aprile 2019. Chiunque abbia prenotato la versione digitale sul PlayStation Store potrà iniziare a giocare dalla mezzanotte di oggi, a patto di aver completato il preload. Sulle nostre pagine trovate inoltre la recensione di Days Gone a cura di Giuseppe Arace. I più curiosi possono poi dare un'occhiata al confronto tra le versioni PS4 e PS4Pro di Days Gone fatta da Digital Foundry.