Da Days Gone a Syphon Filter: tutti i riferimenti nel nuovo logo animato di Bend Studio

Sony Bend Studio, il team di sviluppo di Days Gone, ha mantenuto la promessa fatta nel corso delle ultime ore e ha appena pubblicato sui suoi canali social ufficiali il nuovissimo logo con tanto di animazione che probabilmente vedremo all'avvio delle prossime esclusive della software house.

Sul PlayStation Blog è stato pubblicato un lunghissimo post nel quale viene ripercorsa l'intera storia dello studio, il quale ha dato i natali non solo al gioco con protagonista Deacon St. John ma anche a Syphon Filter e al capitolo di Uncharted per PlayStation Vita, ovvero L'Abisso d'Oro. Oltre ai dettagli sul passato dell'azienda, il portale ha anche svelato i retroscena del processo che ha portato alla creazione del nuovo logo, il quale sembrerebbe adattarsi perfettamente a vari temi, così che ad ogni progetto se ne possa creare una versione personalizzata. Ad accompagnare il logo troviamo anche l'intro animata, durante la quale si possono osservare sia il protagonista di Days Gone che i personaggi di Syphon Filter.

Non è chiaro se si tratti semplicemente di richiami ai vecchi progetti del team o di un modo per anticipare il possibile ritorno della storica serie. Dopotutto Syphon Filter sarà nel catalogo di classici del nuovo PlayStation Plus e supporterà i trofei, quindi non possiamo escludere che Sony possa aver commissionato al team un nuovo capitolo dell'IP.