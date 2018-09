Days Gone: un trailer giapponese dall'evento pre Tokyo Game Show di Sony

Sony Interactive Entertainment Japan & Asia ha approfittato dell'evento PlayStation Line-Up Tour 2018 per mostrare al pubblico giapponese un nuovo trailer di Days Gone, esclusiva targata Sony Bend in arrivo a febbraio 2019.

Il video contiene sequenze già note in Occidente alternate con brevissimi frammenti inediti anche nei trailer occidentali, in ogni caso si tratta di un contenuto rivolto esclusivamente al pubblico giapponese realizzato con materiale già edito e mostrato nei trailer destinati ai mercati europei e americani.

Days Gone è atteso per il 23 febbraio 2019 in Giappone, Nord America ed Europa, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Al momento non sappiamo se prima del lancio Sony pubblicherà una demo del gioco.