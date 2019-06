Days Gone: trapela online il video sui futuri contenuti aggiuntivi gratuiti

Dai canali YouTube della divisione tedesca di PlayStation trapela un video che riassume tutti i principali contenuti aggiuntivi gratuiti che dovrebbero approdare nell'universo action horror di Days Gone nel corso delle prossime settimane, presumibilmente entro la fine di giugno.

Stando a quanto illustrato nel trailer, gli emuli del biker Deacon St. John potranno fronteggiare nuove Orde, esplorare nuovi accampamenti e ottenere nuovi oggetti per la personalizzazione estetica del proprio alter-ego.

Grazie all'aggiornamento che, ricordiamo, dovrebbe essere proposto in via del tutto gratuita per chi possiede già Days Gone, è poi prevista l'aggiunta della possibilità di selezionare la skin del personaggio e di esplorare l'Oregon post-apocalittico del titolo in sella a una nuova moto. Nel trailer riusciamo inoltre ad ammirare delle sequenze di gameplay dedicate ad una delle funzionalità promesseci da Sony Bend nel periodo precedente all'uscita del titolo, ossia le gare a tempo con le moto.

I futuri update di Days Gone dovrebbero poi prevedere le Sfide Settimanali e la modalità Sopravvivenza. Attendiamo perciò di conoscere dagli autori statunitensi la data di lancio ufficiale di questi importanti aggiornamenti gratuiti.