Days Gone e Trofeo Platino: tema ed avatar dedicati come ricompensa ai giocatori

Days Gone è disponibile su Playstation 4 e Playstation 4 Pro ormai da qualche tempo, ed alcuni giocatori hanno già portato a compimento le proprie avventure nei panni di Deacon St. John.

Ma non solo, tra questi ultimi troviamo anche alcuni utenti che hanno riservato al nuovo titolo di Bend Studio un'attenzione particolare, esplorandone ogni sfaccettatura. In questo modo, hanno sbloccato tutti i trofei di gioco, arrivando a conquistare il sempre ambito Trofeo di Platino, che testimonia un completamento al 100% del gioco. Ebbene, Sony e Bend Studio sembrano aver deciso di premiare l'impegno dei giocatori, garantendo a questi ultimi una piccola ma gradita ricompensa. Si tratta di un avatar e di un tema PS4 dedicati proprio al mondo di Days Gone: potete visionarne un'immagine di anteprima direttamente nel cinguettio in calce a questa news. Cosa ne dite vi piacciono?



Non si tratta della prima iniziativa in tal senso da parte di Sony. Già in passato la conquista del Trofeo di Platino garantiva ai videogiocatori l'ottenimento di simili ricompense a tema. Possiamo ad esempio ricordare lo speciale tema Playstation 4 di Bloodborne riservato agli utenti che avevano conquistato ogni trofeo del gioco From Software, oppure lo speciale tema PS4 di Horizon Zero Dawn, anch'esso legato all'ottenimento del Trofeo di Platino.